Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı | Video

ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2'si kadın, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, S.Y., L.T., C.K., H.F., S.D., Ü.K., Ö.A. ile A.T'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 13,34 gram bonzai, 4,69 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.Soruşturma kapsamında daha önce düzenlenen operasyonda 5 kişi tutuklanmıştı.