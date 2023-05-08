Eskişehir’de virajı alamayan otomobil ağaç ve direğe çarparak durabildi | Video 08.05.2023 | 16:17 Eskişehir’de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ağaca ve aydınlatma direğine çarpan araç, ağır hasar aldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Odunpazarı ilçesi Yenikent mahallesi Mustafa Özer Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alperen Akdağ yönetimindeki araç, viraja hızlı girdi. Savrulması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden Akdağ'ın binek aracı yan bir şekilde yaklaşık 10 metre sürüklendi. Sürüklenerek kaldırıma çıkan otomobil, önce ağaca sonra aydınlatma direğine çarparak durdu. Aracın sol kısmından ağır hasar alırken, Alper Akdağ otomobil içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Araç içerisinde sıkışan sürücü için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucunda sıkıştığı yerden kurtarılan araç sürücüsü bilinci açık bir şekilde, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki ağaç yerinden sökülürken, aydınlatma direği ise yamuldu.Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.