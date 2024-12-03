Eskişehir'de yangın çıkan evde 1 kadın ve 2 kedi ölü bulundu | Video
Eskişehir'de bir evde çıkan yangında, yalnız yaşayan 48 yaşındaki kadının ve 2 kedinin cansız bedenine ulaşıldı.
Daha önce 2 kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Ayşe Aslancı'nın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin yapılması için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak, itfaiye ve polis ekiplerince inceleme başlatıldı.
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