Eskişehir'de yaşlı kadına çarpıp kaçan şüpheli yakalandı | Video

Eskişehir’de ters şeritten gelerek yaşlı kadına çarpan ve olay yerinden kaçan sürücü, yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Kaza, 15 Aralık'ta Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Önündeki aracı sollayarak ters şeritten gelen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 62 yaşındaki Perihan Y.'ye çarparak olay yerinden kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın yerden metrelerce havaya uçarak yere düştü. Kaza sonucu ağır yaralanan Perihan Y. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.Güvenlik kameralarına yansıyan olaydan sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce başlatılan inceleme sonucu otomobil kısa süre içersinde terk edilmiş vaziyette bulundu. Aynı gün Sakarya Polis Merkezi'ne gelen Erdem A., ruhsat sahibi olduğu otomobilinin çalındığı iddiasıyla müracaatta bulundu.28 Aralık'ta Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerinin devraldığı olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı. Mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle, otomobilin, olay saatinin öncesinde ve sonrasında çalıntı müracaatı yapan Erdem A.'nın kardeşi Kamil A.'da olduğu tespit edildi.Ekiplerin çalışmaları sonucu gece saatlerinde Orhan Oğuz Caddesi üzerinde yakalanan Erdem A. ve Kamil A., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheli Kamil A.'nın olay saatlerinde otomobilin kendisinde olmadığını iddia etmesi üzerine mobese ve güvenlik kamerası kayıtları izletildi. Daha sonra suçlamayı kabul etmeyen 18 yaşındaki Kamil A., araçtakinin kendisi olduğunu kabul etti. Emniyetteki işlemlerinde ehliyetinin olmadığı tespit edilen Kamil A., adliyeye sevk edildi.