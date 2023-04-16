Eskişehir'de yolcu otobüsü beton bloğa çarptı: 17 yaralı | Video 16.04.2023 | 13:57 ESKİŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, yol kenarındaki beton bloğa çarptı. Kazada otobüs sürücüsü ile 16 yolcu yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Eskişehir-Bursa karayolu Batıkent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Mesut Adak (58), kullandığı yolcu otobüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere ve beton bloğa çarpan otobüs, yol kenarındaki boş araziye savruldu. Kazada otobüs sürücüsü Adak ile birlikte 16 yolcu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ile Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.