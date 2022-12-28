Esnaf dükkan önünde pusuya yattı, hırsızı böyle kovaladı | Video

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İstanbul Sultangazi'de çanta satışı yapan mağaza sahibi son günlerde kapı önündeki ürünlerin eksildiğini fark edince araç içinde pusuya yatıp beklemeye başladı. Bu sırada çantayı çalan hırsız, dükkan sahibi tarafından kovalanınca aldığı ürünü bırakıp kaçtı. O anlar ise kameraya yansıdı.
O ANLAR İSE KAMERAYA YANSIDI
Hırsızın çanta çalıp işyeri sahibinin kovaladığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde mağaza önünden ilerleyen bir kişinin çantayı alıp uzaklaştığı ardından ise durumu fark eden işyeri sahibinin hırsızı yakalamak için peşinden koştuğu ardından yakalayamayınca çanta ile birlikte geri döndüğü görülüyor.
Olay anını anlatan mağaza sahibi Garip Turan, "Geçen hafta kapıdaki 2 çantam eksildi bu hafta tedbir aldım ve ürünler kontrolüm altındaydı. Dün öğle saatlerinde arabamda oturuyordum şüpheli bir şahıs geldi çaktırmadan çantayı aldı ve uzaklaştı. Arkasından koşup çantayı bırak dedim. Beni görünce çantayı yere atıp uzaklaştı. Arkasından bir süre daha takip ettim ve yakalayamayınca gitti. Benzer olaylar son günlerde çok arttı. Şu insanların emeğine ve ekmeğine yazık. İhtiyacı olan insanlar gerçekten olunca biz zaten yeri geldiğinde fedakarlığımızı yapıyoruz. Kendimizden ödün verip yeri geliyor hediye veriyoruz ve bağışlarımızı yapıyoruz. Ama ekmeğimiz ile oynanmasın lütfen. Artık nasıl alınacaksa tedbir alınmasını rica ediyoruz beklentimiz bu yönde" dedi.