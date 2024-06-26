Esnafın korkulu rüyası kıyafet hırsızları yakalandı | Video 26.06.2024 | 12:36 Side ve Kumköy'de esnafın korkulu rüyası haline gelen 4'ü 18 yaşından küçük 7 hırsızlık şüphelisi Jandarma tarafından yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Bölgesi ve Side Mahallesinde arka arkaya meydana gelen hırsızlık olayları Kumköy ve Selimiye Jandarma Karakolu ile JASAT ekiplerini harekete geçirdi. İlk belirlemelere göre şüphelilerin Ilıca-Kumköy'de bir iş yerinden 20 adet kapri, 15 adet tişört, bir başka iş yerinden ise bin 368 adet çorap, 15 adet boxer ve 8 adet tişört, Side'de bulunan bir iş yerinden de 10 adet tişört çaldıkları belirlendi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki çok sayıda güvenlik kamerasını izleyen ekipler hırsızlık olaylarının şüphelilerinin suça sürüklenen çocuklar M.Ö.Y., C.M., R.E., E.Y. ile Raşit S., Mehmet İsa Y. ve Bozan D. olduğunu belirleyerek çaldıkları malzemelerle birlikte kısa sürede yakaladı. Jandarmadaki işlemlerin ardından Manavgat Adliyesine çıkarılan şüpheliler; yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.