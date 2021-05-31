Video Yaşam Esra Erol canlı yayın izle: 31 Mayıs 2021 Pazartesi atv izle! 'Kocam beni sürekli aldatıyor' Esra Erol'da Fatma Hanım'ın feryadı

Esra Erol canlı yayın izle: 31 Mayıs 2021 Pazartesi atv izle! 'Kocam beni sürekli aldatıyor' Esra Erol'da Fatma Hanım'ın feryadı

Esra Erol canlı yayın izle: 31 Mayıs 2021 Pazartesi atv izle! 'Kocam beni sürekli aldatıyor' Esra Erol'da Fatma Hanım'ın feryadı
31.05.2021 | 19:03

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Esra Erol canlı yayın izle: 31 Mayıs 2021 Pazartesi atv izle! 'Kocam beni sürekli aldatıyor' Esra Erol'da Fatma Hanım'ın feryadı 05:33
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atc Esra Erol 31 Mayıs 2021 Pazartesi canlı yayınında; kocası Suat Sarı'nın boşanma davası açtığı Fatma Hanım'ın yürek yakan feryadı " 20 Kedimi kocam Suat'a bırakıp karadeniz turuna çıkıyorum diye Esra Erol'a geldim"

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ESRA EROL 31 MAYIS 2021 PAZARTESİ CANLI YAYIN ATV İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Fatma Hanım eşinin kendisine boşanma davası açtığını, hayatlarına o kadın girdikten sonra aralarının bozulduğundan bahsederek eşinin kendisini sürekli aldattığını ileri sürdü.Fatma Hanım 20 Kedimi kocam Suat'a bırakıp karadeniz turuna çıkıyorum diye Esra Erol'a geldim. dedi

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