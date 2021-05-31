Esra Erol canlı yayın izle: 31 Mayıs 2021 Pazartesi atv izle! 'Kocam beni sürekli aldatıyor' Esra Erol'da Fatma Hanım'ın feryadı
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atc Esra Erol 31 Mayıs 2021 Pazartesi canlı yayınında; kocası Suat Sarı'nın boşanma davası açtığı Fatma Hanım'ın yürek yakan feryadı " 20 Kedimi kocam Suat'a bırakıp karadeniz turuna çıkıyorum diye Esra Erol'a geldim"
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Fatma Hanım eşinin kendisine boşanma davası açtığını, hayatlarına o kadın girdikten sonra aralarının bozulduğundan bahsederek eşinin kendisini sürekli aldattığını ileri sürdü.Fatma Hanım 20 Kedimi kocam Suat'a bırakıp karadeniz turuna çıkıyorum diye Esra Erol'a geldim. dedi