Esra Erol, canlı yayında DNA testinin sonucunu açıkladı! Sonucu öğrenen Berna Hanım stüdyoda göbek atmaya çalıştı! | Video

Berna Balaban, Esra Erol’a katılarak 4 yıldır dini nikahlı birliktelik yaşadığı Mehmet Ateş'in çocuklarını reddettiğini belirtti. Mehmet Ateş ile canlı yayında yüzleşen Berna, çocukları için DNA testi istedi. Bugün Esra Erol DNA testi sonucunu açıkladı. DNA sonucunda Berna Hanım’ın çocuklarının babasının Mehmet Ateş olduğu belirtildi. Sonuçlarının açıklanmasının ardından Berna Balaban, stüdyoda kalkıp oynamak istedi, fakat bu talebi kabul edilmedi.