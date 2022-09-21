Video Yaşam Esra Erol canlı yayınında ortalığı birbirine kattı! Cemile Esra Erol’da kayınvalidesi ile yüzleşti: Ben takıntılı insanım! | Video
Esra Erol canlı yayınında ortalığı birbirine kattı! Cemile Esra Erol’da kayınvalidesi ile yüzleşti: Ben takıntılı insanım! | Video

Esra Erol canlı yayınında ortalığı birbirine kattı! Cemile Esra Erol’da kayınvalidesi ile yüzleşti: Ben takıntılı insanım! | Video

21.09.2022 | 22:12

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ATV ekranlarının reyting rekortmeni programlarından Esra Erol, her hafta farklı konu ve konuklarıyla Türkiye gündemine yön veriyor. Esra Erol’un bu haftaki programına Kütahya’dan katılan Cemine Karaca, ünlü sunucudan yardım istedi. ‘Eşim ve ailesi beni sokağa attı’ diyerek Erol’dan yardım isteyen Cemile Hanım, şiddet gördüğünü de itiraf etti. Cemile Hanım, bugün kayınvalidesi ile yüzleşti. Kayınvalidesi ile canlı yayında karşı karşıya gelen Cemile Hanım, stüdyoyu birbirine kattı. İşte Esra Erol’un bugünkü programına damga vuran o olay!

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