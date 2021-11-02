Esra Erol çocuğunu istemeyen Gülseren’i ikna etti! “O beni bırakmadıysa ben de onu bırakmayacağım” | Video
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ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenen ve takip edilen programlarından biri olan 'Esra Erol'da Ümit Aslan, kızı Gülseren'in kayıp olduğunu bildirerek ünlü sunucudan yardım istedi. Dün anne ve kızı Esra Erol’da karşı karşıya geldi ve Gülseren karnındaki 4,5 aylık bebeği istemediğini söyleyerek herkesi şaşırtmıştı. Bugün canlı yayında yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü sunucu Erol ve ekibi, Gülseren’i ikna ederek muayeneye götürdü. Muayene olan Gülseren, bebeğinin kalp sesini duyunca tüm fikrini değiştirdi. İşte ayrıntılar!