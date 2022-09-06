Video Yaşam Esra Erol eşleri karşı karşıya getirdi: Karım hava almaya gidiyorum diye başkasına kaçtı! | Video
Esra Erol eşleri karşı karşıya getirdi: Karım hava almaya gidiyorum diye başkasına kaçtı! | Video

Esra Erol eşleri karşı karşıya getirdi: Karım hava almaya gidiyorum diye başkasına kaçtı! | Video

06.09.2022 | 18:07

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ATV’nin reyting rekorları kıran ‘Esra Erol’da’ programı, her gün farklı konu ve konuklara yer veriyor. Bu hafta ‘Esra Erol’da’ programına katılan Süleyman Bey, 4 aylık hamile karısının evden kaçtığını belirterek ünlü sunucudan yardım istedi. Selcan Hanım’ı bulan Esra Erol, canlı yayında iki eşi karşı karşıya getirdi. Süleman Bey’in anlattıkları ise Esra Erol’un programına damga vurdu. İşte Türkiye’nin gündemine bir anda oturan o olayın detayları!

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