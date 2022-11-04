Esra Erol Hayat’a bayram yaşattı | Video

Evli ve bir çocuk annesi 18 yaşındaki Hayat Bayram’ın hikayesi stüdyodaki herkesi gözyaşlarına boğdu. Doğduğu gün bir aileye evlatlık verildiğini ifade eden Hayat, biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol’dan yardım istedi.