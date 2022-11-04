Video Yaşam Esra Erol Hayat’a bayram yaşattı | Video
Esra Erol Hayat’a bayram yaşattı | Video

Esra Erol Hayat’a bayram yaşattı | Video

04.11.2022 | 19:13

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Evli ve bir çocuk annesi 18 yaşındaki Hayat Bayram’ın hikayesi stüdyodaki herkesi gözyaşlarına boğdu. Doğduğu gün bir aileye evlatlık verildiğini ifade eden Hayat, biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol’dan yardım istedi.

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