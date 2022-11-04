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Esra Erol Hayat’a bayram yaşattı | Video 04.11.2022 | 19:13
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Sular yükselince nehrin ortasında mahsur kaldı | Video 04.11.2022 | 20:24
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E-5'te takla atan araç kamerada | Video 04.11.2022 | 17:48
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E-5'te takla atan araç kamerada | Video 04.11.2022 | 17:11
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Depremde balkondan atlayan genç hayatını kaybetti | Video 04.11.2022 | 16:38
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Kalp krizi geçiren yaşlı adamı otobüsle hastaneye yetiştirdiler | Video 04.11.2022 | 15:20
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Kesici aletle 15 aracın lastiğine zarar verdi! O anlar kamerada | Video 04.11.2022 | 15:48
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Şişli'deki korkunç cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video 04.11.2022 | 14:39
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22 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi | Video 04.11.2022 | 14:04
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Karaman'da hemşire kuzenini silahla vuran zanlı adliyeye sevk edildi | Video 04.11.2022 | 12:23
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Adamı öldürüp kadını kaçırmışlardı, adliyeye sevk edildiler | Video 04.11.2022 | 12:50
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Pendik’te petshopta pes dedirten görüntüler kamerada | Video 04.11.2022 | 12:29
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Evli ve bir çocuk annesi 18 yaşındaki Hayat Bayram’ın hikayesi stüdyodaki herkesi gözyaşlarına boğdu. Doğduğu gün bir aileye evlatlık verildiğini ifade eden Hayat, biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol’dan yardım istedi.