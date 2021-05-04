Esra Erol kayıp Nazlı’yı buldu! Birlikte kaçtığı adamın cinayet işlediğini Esra Erol’da öğrendi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:47
00:09
04:36
04:45
Master Şef Serhat Doğramacı'dan bayram yemeği önerileri | Video 04.05.2021 | 16:57
21:10
04:26
00:56
00:33
İstanbul Haseki'de tramvay durağında raylara atlayan kişi kamerada 04.05.2021 | 14:43
00:34
Daireye girmek isteyen kedi, kapının tokmağını defalarca kez çaldı | Video 04.05.2021 | 14:18
01:23
04:30
İstanbul Haseki'de bir kişi tramvayın altında kaldı 04.05.2021 | 13:31
06:35
Barajda sular çekildi tarihi kilise tamamen gün yüzüne çıktı | Video 04.05.2021 | 12:53
00:30
Çöp aracıyla yardım kolisi dağıtan CHP’li Küçükçekmece Belediyesi’ne tepki 04.05.2021 | 13:43
00:13
Yasağı ihlal edip oyun oynarken yakalandılar 04.05.2021 | 13:35
00:16
SON DAKİKA: Van'da sokakta yanmış erkek cesedi bulundu 04.05.2021 | 13:31
00:46
Samsun'da site görevlisini bıçaklayıp el hareketi yapan şahıs kamerada 04.05.2021 | 11:52
03:59
Bagajdaki dehşetin zanlısı kız arkadaş çıktı | Video 04.05.2021 | 12:25
01:24
Son dakika! Kaybolan otizmli Kerim Can bulundu. İşte o anlar | Video 04.05.2021 | 12:27
04:39
187 kilometrelik 'sigara alma' yalanı polise takıldı | Video 04.05.2021 | 11:56
Şeref Okul, kayıp olan eşi Nazlı Okul’u bulmak için kayınvalidesi Ayşe ile birlikte Esra Erol’a başvurdu. Nazlı’nın bulunması için Esra Erol’a başvuran aileye bugün Esra Erol ve ekibinden sevindirici bir haber geldi. Esra Erol ve ekibinin ulaştığı Nazlı Okul, stüdyaya gelerek canlı yayına katıldı. Nazlı’nın yeni görünümü herkesi şoke ederken Cüneyt ile ilgili ortaya çıkan bir gerçek de adeta kan dondurdu.