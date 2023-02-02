Esra Erol sayesinde 35 yıllık hasret sona ermişti! Canlı yayında aile ilk kez bir araya geldi, gözyaşları sel oldu! | Video

ATV’nin reyting rekortmeni programlarından Esra Erol’da bir mucize daha geçtiğimiz günlerde gerçek olmuştu. ‘Esra Erol’da’ programına katılan Duran ve Seydi, 35 yıldır görmedikleri annelerini bulmak istediklerini dile getirerek ünlü sunucudan yardım istedi. Ünlü sunucu bu isteği geri çevirmedi ve kardeşlerin annesini buldu. 35 yıllık hasret son buldu ve bugün konuyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. İşte Esra Erol’da bugün yaşananlar!