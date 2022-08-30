Esra Erol yeni sezona bomba gibi başladı! Hiç görmediği annesi ve babasını ararken gözyaşlarına boğuldu! | Video

ATV’nin reyting rekortmeni programı ‘Esra Erol’da’, pazartesi günü yayın hayatına başlayarak izleyicisiyle buluştu. Esra Erol’da bugün yine yeni sezona bomba gibi girdi. Programa katılan 18 yaşındaki Kadir Eren, hiç görmediği anne ve babasını bulmak için ünlü sunucudan yardım istedi. Programda gözyaşları sel oldu. İşte Esra Erol’da bugün yaşanan o duygusal anlar!