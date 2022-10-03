Esra Erol’a ‘benimle inatlaşmayın üçünü de alırım’ dedi! Esra Erol canlı yayında çileden çıktı! | Video
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ATV’nin en çok izlenen programlarından ‘Esra Erol’da’ bu hafta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Geçen sene Esra Erol’un programına katılan Fatma, ünlü sunucu ve ekibinin uzun uğraşları sonucu kendisine ihanet eden ve şiddetine maruz kaldığı eşi Ahmet’ten boşandı. Boşandıktan sonra canlı yayına katılan çiftten Ahmet, açıklamalarıyla Esra Erol’u sinirlendirdi. İşte Esra Erol canlı yayınına damga vuran o anlar!