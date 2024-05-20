Esra Erol’da 15 yaşında intihar eden ablasının son mektubuna ulaştı: Onu öyle özledim ki…
ATV’nin reyting rekoru kıran programlarından Esra Erol’da geçtiğimiz hafta Seda Kurt’un yaşadıkları programa damga vurdu. Biyolojik anne ve babasını bulmak için Esra Erol’a başvuran Seda Kurt, 33 yıl sonra anne ve babasına kavuştu. Ancak biyolojik annesinin canlı yayına çıkmaması ve anlattıkları, Kurt’u derinden yaraladı. 15 yaşındaki ablasının da intihar ederek yaşamına son verdiğini öğrenen Kurt, kız kardeşinin mezarının son halini görünce sinirlerine hakim olamadı. Bugün ise Esra Erol canlı yayında 15 yaşında intihar eden ablasının son mektubunu okudu. Hem Esra Erol, hem stüdyodakiler, hem de Seda Kurt, duygusal anlar yaşadı. İşte Esra Erol’a damga vuran o anlar!
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