Video Yaşam Esra Erol’da 20 yıllık mucize gerçek oldu! Hem ablasına hem babasına kavuştu!
Esra Erol’da 20 yıllık mucize gerçek oldu! Hem ablasına hem babasına kavuştu!

Esra Erol’da 20 yıllık mucize gerçek oldu! Hem ablasına hem babasına kavuştu!

02.02.2024 | 21:40

ATV’nin reytingleri altüst eden ve ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol’da, her hafta farklı konu ve konuklarıyla izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Esra Erol’da bu hafta 24 yaşındaki Fatma Çay ve ailesinin hikayesi konu olarak ele alındı. Fatma Çay, 2003 yılında kız kardeşi Aleyna Yılmazer’in bir evin bahçesine bırakıldığını belirterek kardeşini bulmak istediğini belirtti. Esra Erol ve ekibi ise bu isteği geri çevirmedi ve kısa süre içerisinde mucizeyi gerçekleştirdi. 20 yıl sonra kardeşlerin kavuştuğu anlar ise duygu yüklü anlara sahne oldu. İşte Esra Erol’a damga vuran o anlar!

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Esra Erol’da 20 yıllık mucize gerçek oldu! Hem ablasına hem babasına kavuştu! 02:48
Esra Erol’da 20 yıllık mucize gerçek oldu! Hem ablasına hem babasına kavuştu! 02.02.2024 | 21:40
Tehlikeli yolculuk kamerada 01:20
Tehlikeli yolculuk kamerada 02.02.2024 | 20:13
atv CANLI YAYIN izle: Esra Erol 2 Şubat 2024 Cuma atv izle! | Video 03:41
atv CANLI YAYIN izle: Esra Erol 2 Şubat 2024 Cuma atv izle! | Video 02.02.2024 | 16:48
Kiliseye saldırı gerçekleştiren örgütün evi böyle görüntülendi | Video 02:02
Kiliseye saldırı gerçekleştiren örgütün evi böyle görüntülendi | Video 02.02.2024 | 16:18
Dansözlüğü bırakmasını istediği sevgilisini öldürdü | Video 00:48
Dansözlüğü bırakmasını istediği sevgilisini öldürdü | Video 02.02.2024 | 15:45
Fotokapana yakalanan 4 kaçak avcıya 345 bin TL ceza | Video 00:31
Fotokapana yakalanan 4 kaçak avcıya 345 bin TL ceza | Video 02.02.2024 | 15:45
Ünlü yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti | Video 08:37
Ünlü yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti | Video 02.02.2024 | 14:46
Uşak’ta Sibergöz-21 operasyonunda 10 kişi tutuklandı | Video 00:51
Uşak’ta Sibergöz-21 operasyonunda 10 kişi tutuklandı | Video 02.02.2024 | 15:23
Yalova’da kızıl şahinlerin yem savaşı böyle görüntülendi | Video 07:25
Yalova’da kızıl şahinlerin yem savaşı böyle görüntülendi | Video 02.02.2024 | 15:07
İşlediği cinayet sonrası elleri cebinde çıkmıştı, kelepçeli adliyeye girdi | Video 00:39
İşlediği cinayet sonrası elleri cebinde çıkmıştı, kelepçeli adliyeye girdi | Video 02.02.2024 | 15:20
Yeğenini çöp evde alıkoyan teyze, 18 ay sonra tahliye edildi | Video 04:23
Yeğenini çöp evde alıkoyan teyze, 18 ay sonra tahliye edildi | Video 02.02.2024 | 15:08
Muş’ta hayvan yüklü tıra tren çarptı: Ölü ve yaralılar var | Video 01:23
Muş'ta hayvan yüklü tıra tren çarptı: Ölü ve yaralılar var | Video 02.02.2024 | 15:20
Hayvan yüklü tıra tren çarptı: Ölü ve yaralılar var | Video 01:23
Hayvan yüklü tıra tren çarptı: Ölü ve yaralılar var | Video 02.02.2024 | 15:07
Ramazan Hoca’nın katil zanlısı adliyeye sevk edildi | Video 03:58
Ramazan Hoca’nın katil zanlısı adliyeye sevk edildi | Video 02.02.2024 | 14:29
Sakarya’da cinayet! Öldürüp karakola teslim oldu | Video 01:19
Sakarya’da cinayet! Öldürüp karakola teslim oldu | Video 02.02.2024 | 14:18
Müge Anlı’nın aradığı Hasan Çelik’ten acı haber geldi: Öldürüp bungalov evde tatil yapmış! | Video 05:06
Müge Anlı’nın aradığı Hasan Çelik’ten acı haber geldi: Öldürüp bungalov evde tatil yapmış! | Video 02.02.2024 | 13:43
Öldürülen taksicinin arkadaşları: Güzel insandı. Depremzedeleri ücretsiz taşımıştı | Video 04:22
Öldürülen taksicinin arkadaşları: "Güzel insandı. Depremzedeleri ücretsiz taşımıştı" | Video 02.02.2024 | 13:26
Konya’da böcek ilacı faciasına neden olan kiracı tutuklandı | Video 02:59
Konya'da böcek ilacı faciasına neden olan kiracı tutuklandı | Video 02.02.2024 | 12:56
Cinayetin ardından evden elleri cebinde çıktı | Video 02:03
Cinayetin ardından evden elleri cebinde çıktı | Video 02.02.2024 | 12:56
Silahla vurdu, muhabire Ben öldürdüm, az yakışıklı çıkalım dedi | Video 01:26
Silahla vurdu, muhabire "Ben öldürdüm, az yakışıklı çıkalım" dedi | Video 02.02.2024 | 12:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA