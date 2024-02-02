Esra Erol’da 20 yıllık mucize gerçek oldu! Hem ablasına hem babasına kavuştu!
ATV’nin reytingleri altüst eden ve ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol’da, her hafta farklı konu ve konuklarıyla izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Esra Erol’da bu hafta 24 yaşındaki Fatma Çay ve ailesinin hikayesi konu olarak ele alındı. Fatma Çay, 2003 yılında kız kardeşi Aleyna Yılmazer’in bir evin bahçesine bırakıldığını belirterek kardeşini bulmak istediğini belirtti. Esra Erol ve ekibi ise bu isteği geri çevirmedi ve kısa süre içerisinde mucizeyi gerçekleştirdi. 20 yıl sonra kardeşlerin kavuştuğu anlar ise duygu yüklü anlara sahne oldu. İşte Esra Erol’a damga vuran o anlar!
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