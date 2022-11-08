Video Yaşam Esra Erol’da 27 yaş küçük eşi kendisine dehşeti yaşattı! Önce evden kovdu, ardından da dolandırdı! | Video
Esra Erol’da 27 yaş küçük eşi kendisine dehşeti yaşattı! Önce evden kovdu, ardından da dolandırdı! | Video

Esra Erol’da 27 yaş küçük eşi kendisine dehşeti yaşattı! Önce evden kovdu, ardından da dolandırdı! | Video

08.11.2022 | 20:17

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ATV’nin reyting rekorları kıran programlarından Esra Erol’da bugün 72 yaşındaki Abdi Amca’nın konusu ele alındı. Abdi Amca, eşini kaybettikten sonra kendisinden 27 yaş küçük 45 yaşındaki Nefes’le evlendi. Ancak Abdi Amca’nın mutluluğu kısa sürdü. Nefes Hanım, önce evden kovdu, ardından da dolandırdı. Abdi Bey, Esra Erol’dan yardım istedi. Ünlü sunucu bu isteği geri çevirmedi. İşte ayrıntılar!

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