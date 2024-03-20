Esra Erol’da 30 yıllık kumadan akılalmaz iddia: Tetikçi tutup beni vurdurdu
ATV’nin reyting rekortmeni programlarından Esra Erol’da her hafta olduğu gibi bu hafta da ilgiyle izlendi. Esra Erol’da programına katılan 60 yaşındaki Ayşe Kaya, 30 yıllık kuması nedeniyle eşini göremediğini dile getirdi. Esra Erol’dan yardım isteyen Ayşe Kaya, bugün canlı yayında eşiyle yüzleşti. Eşi kendisini istemese de Ayşe Kaya eşine öpücükler yağdırdı. İşte Esra Erol’da bugüne damga vuran o anlar!
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