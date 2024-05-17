Esra Erol’da 33 yıl sonra kavuştuğu annesine ateş püskürmüştü! Babası kızına kavuştu: Yargısız infaz yapmayın!

ATV’nin ilgiyle takip edilen programlarından Esra Erol’da geçtiğimiz gün yaşananlar herkese duygusal anlar yaşattı. Esra Erol’da programına katılan Seda Kurt isimli öğretmen, biyolojik anne ve babasını aramak üzere başvurdu. Ünlü sunucu ve ekibi, 33 yıl sonra Seda Kurt’u biyolojik anne ve babasına kavuşturdu. Ancak dün programa çıkmak istemeyen anne ve kızı Seda arasında ipler gerildi. Canlı yayında konuşan anne ve kız arasında yaşananlar herkesi hem şaşırttı, hem de duygusal anlar yaşattı. Bugün ise Seda Kurt biyolojik babasıyla bir araya geldi. Babanın açıklamaları bugün programa damga vurdu. İşte Esra Erol’da Türkiye’nin gündemine oturan o anlar!