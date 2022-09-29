Esra Erol’da 9 torun sahibi kadının 40 yıllık kocası, 24 senelik komşusuyla kaçtı! Esra Erol duyduklarına inanamadı! | Video

ATV’nin reyting rekortmeni programlarından ‘Esra Erol’da’ bugün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Esra Erol’a başvuran Sümbül Hanım, 40 yıllık eşi Erdal Bozkurt’un evini terk ettiğini dile getirerek ünlü sunucudan yardım istedi. Sümbül Hanım, eşinin 24 senelik komşusuyla kaçtığını açıkladı. İşte Esra Erol’a damga vuran o olay!