Esra Erol’da aile dramı! Oyun bağımlısı karısı internet paketi için alyansını satıp kaçtı!

ATV’nin ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol’da, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Bugün Esra Erol’da programına katılan Adem Alagöz, eşi Zeynep Alagöz’ü bulmak istediğini belirterek programa başvurdu. Esra Erol ve ekibinden yardım isteyen Adem Alagöz, anlattıklarıyla adeta programa damga vurdu. Engelli bir çocukları olduğunu belirten baba, karısının yaklaşık bir yıldır oyun bağımlısı olduğunu belirterek evden kaçtığını anlattı. Esra Erol ise bugün yeni gelişmeler karşısında adeta şoke oldu. İşte Esra Erol’da programına yansıyan ve Türkiye’nin gündemine oturan o olayın perde arkası!