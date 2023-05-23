Video Yaşam Esra Erol’da akılalmaz olay! ‘Gizli görevdeyim’ dedi uyuşturucu satıcısı çıktı! | Video
Esra Erol’da akılalmaz olay! ‘Gizli görevdeyim’ dedi uyuşturucu satıcısı çıktı! | Video

Esra Erol’da akılalmaz olay! ‘Gizli görevdeyim’ dedi uyuşturucu satıcısı çıktı! | Video

23.05.2023 | 22:33

ATV’nin sevilerek izlenen reyting rekortmeni programı ‘Esra Erol’da’, bugün yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol’da bugün Şefika ve Ürhan Durmaz çift, kızlarının kayıp olduğunu belirterek yardım istedi. Esenyurt’ta yaşayan 3 çocuklu çift, küçük kızları Ecenur Durmaz’ın ‘gizli göreve gidiyorum’ diyerek ortadan kaybolduğunu belirtti. İşte Esra Erol’da yaşanan olayın perde arkası!

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