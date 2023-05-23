Esra Erol’da akılalmaz olay! ‘Gizli görevdeyim’ dedi uyuşturucu satıcısı çıktı! | Video
ATV’nin sevilerek izlenen reyting rekortmeni programı ‘Esra Erol’da’, bugün yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol’da bugün Şefika ve Ürhan Durmaz çift, kızlarının kayıp olduğunu belirterek yardım istedi. Esenyurt’ta yaşayan 3 çocuklu çift, küçük kızları Ecenur Durmaz’ın ‘gizli göreve gidiyorum’ diyerek ortadan kaybolduğunu belirtti. İşte Esra Erol’da yaşanan olayın perde arkası!
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