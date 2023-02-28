Esra Erol’da bir mucize daha gerçek oldu! “Eşim oğlumu kaçırdı” demişti... | Video
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına evladını arayan Hüsniye Akçay’ın yaşadıkları damga vurdu. 12 Aralık tarihinde çocuğuyla birlikte boşanma davasına cevap vermek üzere hukuk bürosuna giden Hüsniye Akçay, hayatının şokunu yaşadı. Hüsniye Hanım, iş merkezindeyken başka yöne dönmesiyle eşi Muhammed Yasir Akçay’ın bebek arabasındaki oğulları Muhammet Yusuf Akçay’ı kaçırdığını söyledi. Esra Erol da acılı annenin yardım çağrısına kayıtsız kalmadı ve Hüsniye Akçay’ın oğlunu buldu. İşte ayrıntılar!
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