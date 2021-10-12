Video Yaşam Esra Erol'da dertli kocanın feryadı "Karım Gülşen'e sihir yaptılar, 3 çocuğunu bırakıp evden kaçtı!"
Esra Erol'da dertli kocanın feryadı

Esra Erol'da dertli kocanın feryadı "Karım Gülşen'e sihir yaptılar, 3 çocuğunu bırakıp evden kaçtı!"

12.10.2021 | 11:14

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Taksim’de “Yolu açın” deyince kalçasından vuruldu...O anlar kamerada 01:19
Taksim’de “Yolu açın” deyince kalçasından vuruldu...O anlar kamerada 12.10.2021 | 12:15
Milyonlarca liralık araçlar otoparklarda çürüyor 05:59
Milyonlarca liralık araçlar otoparklarda çürüyor 12.10.2021 | 11:57
Kendini yaralayan arkadaşının ikizini ’kana kan isteriz’ diyerek öldürtmüş 01:51
Kendini yaralayan arkadaşının ikizini 'kana kan isteriz' diyerek öldürtmüş 12.10.2021 | 11:41
SON DAKİKA: Müge Anlı’da canlı yayında şok! Müge Anlı’da Mustafa Kut cinayeti itirafı Katil o 15:50
SON DAKİKA: Müge Anlı'da canlı yayında şok! Müge Anlı'da Mustafa Kut cinayeti itirafı "Katil o" 12.10.2021 | 11:39
Esra Erol’da dertli kocanın feryadı Karım Gülşen’e sihir yaptılar, 3 çocuğunu bırakıp evden kaçtı! 10:02
Esra Erol'da dertli kocanın feryadı "Karım Gülşen'e sihir yaptılar, 3 çocuğunu bırakıp evden kaçtı!" 12.10.2021 | 11:14
Maganda kurşunuyla eşini kaybetti, ’teksas gibi mermi sıkılıyor’ dedi 04:48
Maganda kurşunuyla eşini kaybetti, 'teksas gibi mermi sıkılıyor' dedi 12.10.2021 | 11:16
Kaza yapan otomobil mezarlık duvarını yıktı 01:16
Kaza yapan otomobil mezarlık duvarını yıktı 12.10.2021 | 11:04
Denizli’de feci kaza...Yola kontrolsüz çıkan araca çarpan motosikletli taklalar attı 01:08
Denizli'de feci kaza...Yola kontrolsüz çıkan araca çarpan motosikletli taklalar attı 12.10.2021 | 11:04
AVM’de çanta çalan hırsızlar kamerada! 01:06
AVM’de çanta çalan hırsızlar kamerada! 12.10.2021 | 11:05
SON DAKİKA: ’Çaycı Hüseyin öldü’ paylaşımlarına tepki! Sosyal medyada sık sık ’Ölen’ Çaycı Hüseyin ateş püskürdü 04:51
SON DAKİKA: 'Çaycı Hüseyin öldü' paylaşımlarına tepki! Sosyal medyada sık sık 'Ölen' Çaycı Hüseyin ateş püskürdü 12.10.2021 | 10:58
Müge Anlı canlı yayın izle: 12 Ekim 2021 Salı atv izle! Müge Anlı’da cinayet şüphelilerinden art arda şok açıklamalar 15:04
Müge Anlı canlı yayın izle: 12 Ekim 2021 Salı atv izle! Müge Anlı'da cinayet şüphelilerinden art arda şok açıklamalar 12.10.2021 | 10:38
Ümraniye’de hırsızlık! Biri oyaladı diğeri bileziği çaldı 03:29
Ümraniye'de hırsızlık! Biri oyaladı diğeri bileziği çaldı 12.10.2021 | 10:40
Antalya’da uyuşturucu satıcısı parkta yakalandı! 00:38
Antalya'da uyuşturucu satıcısı parkta yakalandı! 12.10.2021 | 10:37
Otomobili kundaklayan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı | Video 00:46
Otomobili kundaklayan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı | Video 12.10.2021 | 10:27
İzmir’de 4 bin 645 litrelik etil alkol ve sahte etiket operasyonu 00:41
İzmir'de 4 bin 645 litrelik etil alkol ve sahte etiket operasyonu 12.10.2021 | 09:30
Bayrampaşa’da yolcu otobüsü yayaya çarptı 1 ölü 02:22
Bayrampaşa'da yolcu otobüsü yayaya çarptı 1 ölü 12.10.2021 | 09:22
Aksaray’da polisin Direnme yat dediği şahıstan şaşırtan tepki! 03:52
Aksaray'da polisin "Direnme yat" dediği şahıstan şaşırtan tepki! 12.10.2021 | 09:15
Beşiktaş’ta okul servislerine denetim 02:46
Beşiktaş’ta okul servislerine denetim 12.10.2021 | 09:10
9 ay süren takibin ardından 28 ilde  eş zamanlı “Çekirge Operasyonu” 01:36
9 ay süren takibin ardından 28 ilde  eş zamanlı “Çekirge Operasyonu” 12.10.2021 | 09:04
İstanbul güne sis ile uyandı 01:23
İstanbul güne sis ile uyandı 12.10.2021 | 08:42

atv Esra Erol'da programında katılan Mustafa Bey'den yürekleri yakan feryat "Karım Gülşen'e sihir yaptılar, 3 çocuğunu bırakıp evden kaçtı!"

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA