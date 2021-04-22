Esra Erol'da DNA testi şoku! Esra Erol'da canlı yayında kocaya büyük yıkım... 3 yaşındaki çocuğun babası...

atv Esra Erol'da canlı yayında Muzaffer Bey'e DNA testi şoku! Esra Erol'un açıkladığı DNA testi sonucuna göre Ayşe Hanım'ın doğurduğu 3 yaşındaki çocğun babası kocası Muzaffer Bey olamadığı ortaya çıktı. DNA testi sonucunun açıklandığı anlarda; aldatıldığı ortaya çıkan Muzaffer Bey ise karısına tepki gösterdi... "Ayşe lanet olsun.. Kim..."

Esra Erol, DNA testi sonucuna göre Muzaffer Bey ile çocuk arasında biyolojik yönden ilişki bulunmadığını açıkladı. Muzaffer Bey ise lanet okudu ve herkesten şikayetçi olacağını, 150.000 TL'lik tazminat davası açacağını söyledi. Ayşe Hanım ağlayarak tedavi gördüğünü, kendisine iğneler yapıldığını dile getirdikten sonra Muzaffer Bey eşinin doğal yollarla hamile kaldığını söylediğini belirtti. Ben başkaları ile kalmadım diyen Ayşe Hanım, eşinin hep kendisini suçladığını ileri sürdü.