Esra Erol'da DNA testi şoku! Esra Erol'da canlı yayında kocaya büyük yıkım... 3 yaşındaki çocuğun babası...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:44
03:20
01:35
01:46
00:52
03:03
Antalya'da böbreğini temizleyip, yeniden naklettiler! 21.04.2021 | 15:03
00:23
03:02
Vakaların arttığı Kastamonu'da, mobil PCR test aracı kullanımına başlandı 21.04.2021 | 15:03
04:11
Burdur'da suyu 30 metre çekilen Salda Gölü'nde yeni kısıtlamalar 21.04.2021 | 10:02
04:48
Türkiye'nin en uzun bayrak direği İstanbul Çamlıca Tepesi'nde! 21.04.2021 | 16:56
02:55
00:43
Kısıtlamada jandarmayı gören köylüler böyle kaçtı | Video 21.04.2021 | 16:55
05:06
İstanbul'daki bakıcı dehşeti davasında flaş gelişme: Silahtan sayıldı! 21.04.2021 | 15:23
03:22
Motosikletteki gençlerin kazası kamerada | Video 21.04.2021 | 16:17
03:13
Kontrolden çıkan kamyon evin duvarına çarparak durabildi | Video 21.04.2021 | 16:17
00:21
Kadının telefonunu gasp eden şahıs tutuklandı. Gasp anları kamerada | Video 21.04.2021 | 16:11
01:42
02:51
00:58
atv Esra Erol'da canlı yayında Muzaffer Bey'e DNA testi şoku! Esra Erol'un açıkladığı DNA testi sonucuna göre Ayşe Hanım'ın doğurduğu 3 yaşındaki çocğun babası kocası Muzaffer Bey olamadığı ortaya çıktı. DNA testi sonucunun açıklandığı anlarda; aldatıldığı ortaya çıkan Muzaffer Bey ise karısına tepki gösterdi... "Ayşe lanet olsun.. Kim..."
Esra Erol, DNA testi sonucuna göre Muzaffer Bey ile çocuk arasında biyolojik yönden ilişki bulunmadığını açıkladı. Muzaffer Bey ise lanet okudu ve herkesten şikayetçi olacağını, 150.000 TL'lik tazminat davası açacağını söyledi. Ayşe Hanım ağlayarak tedavi gördüğünü, kendisine iğneler yapıldığını dile getirdikten sonra Muzaffer Bey eşinin doğal yollarla hamile kaldığını söylediğini belirtti. Ben başkaları ile kalmadım diyen Ayşe Hanım, eşinin hep kendisini suçladığını ileri sürdü.