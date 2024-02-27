Esra Erol’da eşini kılları yüzünden terk ettiğini açıklamıştı! Türkiye’nin gündemine oturan olayda eşler yüzleşti!

ATV’nin beğeniyle takip edilen programları arasında yer alan ve reytingleri altüst eden ‘Esra Erol’da’, bu hafta yine izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Esra Erol’un sunumuyla ekranlara gelen programa Sevil Albahan katıldı. Sevil Albahan hikayesi bir anda Türkiye’nin gündemine oturdu. İki çocuk annesi Sevil Albahan, 13 yıllık kocası Ramazan Albahan'ın yüzünde kılları olduğu için kendisini beğenmediğini açıklayarak boşanmak istediğini dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde anlattıklarıyla gündeme bomba gibi düşen Sevil Albahan, bugün 13 yıllık eşi Ramazan Albahan’la yüzleşti. İşte Esra Erol’da programına damga vuran o anlar!