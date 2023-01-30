Esra Erol’da eşinin duvardaki birileriyle iletişim halinde olduğunu söylemişti! Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni gelişme! | Video

ATV’nin ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol’da bu hafta Hasan Yılan ve Zeynep Yılan’ın iddiaları Türkiye’nin gündeminde yer aldı. Hasan Yılan, eşi Zeynep Yılan’ın duvardaki kişi ile iletişime geçtiğini belirtti. Türkiye’nin konuştuğu olayda bugün yeni bir gelişme yaşandı. Hasan Yılan’ın iddia ettiği o adamın duvardaki yeni görüntüleri ortaya çıktı.