Esra Erol'da gözyaşları sel oldu! 22 yıllık hasret Esra Erol'da sona erdi!

Hatice Hanım stüdyoya geldi, kızı ile sarılarak ağladı. Burcu Hanım her zaman hayalini kurduğu insanın yanında olduğunu söylerken Hatice Hanım bundan sonra hiç ayrılmayacaklarını belirtti. Hatice Hanım, kızı ile kavuşmayı kendisinin de istediğini ama maddi sıkıntılar olduğunu, kızını arayıp soramadığı için özür dilediğini, babaannesi ile babasının kızını götürdüğünü, haberi olmadığını söyledi.

22 yıllık anne hasreti Esra Erol'da canlı yayında son buldu!

22 yıldır annesini görmeyen Burcu canlı yayına gelerek hiç görmediği annesi Hatice Yaprak'ı bulmak için Esra Erol'da programına katıldı. Burcu, "Yanımdan geçse, bir yerde görsem tanımam annemi. Dolduramadığım bir boşluk var içimde. Neler yaşadığını bilmiyorum, o yüzden yargılamıyorum. Dinlemek istiyorum, yeter ki gelsin." Diyerek yardım istedi. Burcu'nun bu çağrısından dakikalar sonra mucize gerçekleşti. Burcu'nun hiç görmediği annesi Hatice'yi Esra Erol buldu.

Canlı yayına bağlanan anne "Burcu 2,5 yaşındaydı. Eşimden boşanmıştım. Babam Burcu'yu biraz gezdireceğim diyerek götürdü. Daha sonra eve geldiğinde Burcu yanında yoktu, sorduğumda kocanın ailesine verdim dedi. Güçsüzdüm, yalnızdım kızıma sahip çıkamadım. Onu yanıma alamadım diyerek Burcu'yla canlı yayında kavuşmak istediğini söyledi." En son 1 yaşında gördüğü annesini görmek istediğini ifade eden Burcu'nun anne hasreti ise dünkü (30 Kasım Salı) yayında son buldu. Canlı yayında buluşan anne kızın stüdyodaki kavuşması ise görülmeye değerdi. Anne-kız dakikalarca sarılarak hasret giderdi. Burcu "Her zaman yanımda olmasını istediğim insan, tek kelimeyle her şeyim. Anne kokusu çok başkaymış" diyerek izleyenleri gözyaşlarına boğdu.