Video Yaşam Esra Erol'da gözyaşları sel oldu! Edanur annesi Songül'e kavuştu

Esra Erol'da gözyaşları sel oldu! Edanur annesi Songül'e kavuştu

Esra Erol'da gözyaşları sel oldu! Edanur annesi Songül'e kavuştu
21.09.2021 | 10:20

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atv Esra Erol'da canlı yayınında gözyaşalrı sel oldu! Samsun’da yaşayan 19 yaşındaki Edanur Aygün, dün canlı yayına gelerek 10 yıldır görmediği annesini bulmak için Esra Erol’dan yardım istedi.

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10 YILLIK HASRET ESRA EROL'DA SONA ERDİ!

Edanur, "Üvey annem tarafından şiddet gördüm ve çok zor günler geçirdim. Çöpten ekmek topladım yedim Bir gün annemin ölüm haberini alırsa vicdanı sızlasın istemiyorum. Belki annemi bulursam hayatımda değişen bir şeyler olur. Annesizliğe, babasızlığa alıştım ama hayatta hep yalnız olmak, bir şeyleri hep tek başına yapmanın verdiği bir his yoksunluğu yaşıyorum. Annemi bulursam bu özlemim son bulursan ben de bu hayatta yalnız olmadığıma inanabilirim" diyerek duygularını anlattı.

Edanur, annesi Songül'e kavuştu!

10 yıldır annesi Songül Ulu'dan hiç bir haber alamayan genç kıza dakikalar sonra müjdeli haber çok geçmeden geldi. Edanur'un hiç görmediği annesi Songül Hanımı, Esra Erol dakikalar içinde buldu. Stüdyodaki bu kavuşma anı ise izleyen herkesi derinden etkiledi. Anne-kız dakikalarca sarılarak hasret giderdi. Esra Erol'un genç kıza sürprizi bununla da kalmadı. Hiç görmediği iki kız kardeşini de stüdyoya getirdi. Edanur'un kardeşleriyle kavuşması herkesi gözyaşlarına boğdu.

Edanur'un annesi Songül Hanım, çocuklarını asla yurda bırakmadığını, Antalya'ya çalışmaya gittiğinde birlikte götürdüğünü, bakıcıya verecek parası kalmadığını için, bakıcının onları çocuk şubeye bıraktığını anlattı. Karakolun da çocuklarını yurda götürdüğünü, polislerin "2 dakika önce gelseydin çocuklarını alırdın" dediğini söyledi. Çocuklarını yurtta her gün gördüğünü ama parası olmadığı için, onları yurttan çıkaramadığını söyledi.

Songül Hanım stüdyoya geldi ve koşarak kızına sarıldı, ağladı. Songül Hanım ağlamayı ve sarılmayı sürdürerek kızının kocaman olduğunu dile getirdi. Eda, 19 yaşında olduğunu, yaşın hiçbir zaman önemi olmadığını bunu kendisinde fark ettiğini, hep tek başına olduğunu, ilkokulda bile okuma yazmayı geç öğrendiğini, kendi çabası ile tek başına ayakta durduğunu, bazen tek başına olmanın da insanı duygusuzlaştırdığını söyledi.

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