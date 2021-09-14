Esra Erol'da gözyaşları sel oldu! Esra Erol Elif'in 32 yıldır görmediği kardeşi Ayşegül'ü buldu

32 yıldır ailesini arayan Elif, annesinin de yaşadığını öğrendi. Esra Erol’da programına bağlanan annesi Fatma Hanım, kocasının kendisine şiddet uyguladığını, öldü diye hastane kapısına bırakıldığını, döndüğünde de çocuklarını bulamadığını, para karşılığı satıldıklarını öğrendiğini anlattı. Çocuklarını çok aradığını vurgulayan anne, son evliliğinden iki oğlu, bir de kızı olduğunu belirtti.

ESRA EROL'DA GÖZYAŞLARI SEL OLDU...

5 yaşında evlatlık verilen Elif 32 yıl sonra ailesini buldu!

Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikâyeleri ekranlarına taşımaya devam ediyor!

5 yaşındayken evlatlık verilen Elif, 32 yıl sonra ailesini aramak için, Esra Erol'da programına katıldı. Kendisini büyüten annesi hayatta iken, onu üzmemek için biyolojik ailesini aramadığını, üvey babasının desteği ile şimdi ailesini aradığını belirtti. Biyolojik ailesini arayan Elif'in, Esra Erol sayesinde, isteği gerçek oldu. Aile fertleri hakkındaki gerçekleri öğrenen Elif, dört farklı kimlik kullanan babasının, yasadışı işlere bulaştığını ve 1995 yılında vefat ettiğini öğrendi. Canlı yayında ilk defa bir fotoğrafla babasını gören Elif, gözyaşlarına hakim olamadı.

Yıllardır görmediği kardeşi de canlı yayında! Öldü zannettiği annesi canlı yayına bağlandı!

Aynı zamanda Elif'in kız kardeşi Ayşegül'ü de bulan Esra Erol, iki kardeşi 4G bağlantısı ile görüştürdü. İngiltere'de olan kız kardeşi Ayşegül, kendilerinden büyük bir ablaları olduğunu bildiğini ifade etti. Elif, sokakta gördüğü ismi Ayşegül olan herkese, 'acaba kardeşi olabilir mi' diye baktığını, kardeşini de çok aradığını söyledi.

Varlığını dahi bilmediği bir ablası daha vardı!

Elif'in varlığından haberdar olmadığı bir de ablası vardı. Esra Erol, Elif'in babasının resmi kayıtlı eşinden olan ablasını da bularak canlı yayına bağladı. Ablası Özlem, Elif gibi evlatlık verildiğini, ondan daha da zor bir hayat yaşadığını, kendi annesini yeni bulduğunu ifade etti. Kardeşi Elif'e destek veren Özlem, fiziksel olarak da, Elif ile ikiz gibi birbirlerine benzediklerini söyledi. Kimlikleri olmadığı için kardeşlerini çok arasa da bulamadığını ifade etti.