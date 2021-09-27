Video Yaşam Esra Erol'da ikinci yufkacı vakası! Esra Erol, Zemzem Hanım, 24 yıllık eşi Zeki ile canlı yayında karşı karşıya getirdi | Video

Esra Erol'da ikinci yufkacı vakası! Esra Erol, Zemzem Hanım, 24 yıllık eşi Zeki ile canlı yayında karşı karşıya getirdi | Video

Esra Erol'da ikinci yufkacı vakası! Esra Erol, Zemzem Hanım, 24 yıllık eşi Zeki ile canlı yayında karşı karşıya getirdi | Video
27.09.2021 | 18:03

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Esra Erol’da ikinci yufkacı vakası! Esra Erol, Zemzem Hanım, 24 yıllık eşi Zeki ile canlı yayında karşı karşıya getirdi | Video 22:02
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Esra Erol'da ikinci yufkacı vakası! Esra Erol, Zemzem Hanım, 24 yıllık eşi Zeki ile canlı yayında karşı karşıya getirdi. İşte detaylar...

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