Esra Erol’da ilginç olay! TikTok’da tanıştığı kadınla evlendi “Benim hayatım Brezilya filmlerine benzedi” diyerek isyan etti | Video
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Sosyal medya platformu TikTok’ta tanıştığı ve kısa süre içinde nikah masasına oturduğu eşi Aslıhan Karahasan’ın evden kaçtığını belirten Ali Kemal Bey, Esra Erol’da programına başvurarak yardım istedi. Esra Erol’da ekibinin ulaştığı Aslıhan Karahasan ise telefonla canlı yayına bağlandı. İşte detaylar…