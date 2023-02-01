Esra Erol’da inanılmaz iddia: Ağabeyimi annem- babam öldürdü! | Video

ATV’nin reytingleri altüst eden programı Esra Erol’da bugün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Aycan ve Mehmet Akçal, Esra Erol’a katıldı. Çift, evi terk eden yüzde elli zihinsel engelli 24 yaşındaki kızları Hatice’yi bulmak istediklerini dile getirerek programa başvurdu. Esra Erol ve ekibinin bulduğu Hatice canlı yayına katıldı ve ortaya inanılmaz iddialar atarak herkesi şoke etti.