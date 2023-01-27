Esra Erol’da inanılmaz iddia: Karım Zeynep Yılan duvardaki birileriyle iletişim halinde! | Video

ATV’nin reyting rekortmeni programı Esra Erol’da bugün yine akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Esra Erol’a katılan Zeynep Yılan eşi Hasan Yılan’ın duvarlarla konuştuğunu iddia etti. Ancak Hasan Yılan tüm iddiaları reddetti. Canlı yayında iki eş yüzleşti. Esra Erol’un programında ortaya inanılmaz iddialar atıldı.