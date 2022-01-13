Esra Erol’da İsa Çelik’in iddiası şoke etti: "7 yıllık karım 3 çocuğumuzu bırakıp evden kaçtı!" | Video

Türkiye’nin ve ATV’nin en sevilen, izlenen programlarından biri olan ‘Esra Erol’, yine reytingleri altüst etmeye devam ediyor. Her hafta farklı konu ve konuklar ağırlayan Esra Erol’da bu hafta akıllara adeta durgunluk veren bir olay yaşandı. Bugünkü bölümde Afyon'dan Esra Erol'un programına katılan İsa Çelik 7 yıllık karısının çocuklarını bırakıp evden kaçtığını iddia etti.