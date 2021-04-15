Esra Erol'da karısından şiddet gören Muammer Bey'e gözleri yaşartan müjde Tanzanya'dan geldi!
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atv'nin sevilen programı Esra Erol'da karısından gördüğü şiddet ve kötü davranışlar ile gündem olan Muammer Bey'e gözleri yaşartan mutlu haber Tanzanya'dan böyle geldi...