Esra Erol'da Muammer'e gönlünü kaptıran o sürpriz isim canlı yayında

atv Esra Erol'da canlı yayınında merakla beklenen buluşma! Esra Erol'da canlı yayınında; Muammer Bey, talibi Fatma Hanım'la bakın neler konuştu...

Muammer Bey'in talibi Fatma Hanım telefon hattında, Muammer Bey'in çok dürüst bir insan olduğunu ailecek fark edip, Gülhan Hanım'ın hak etmediğinden söz etti. Fatma Hanım, Muammer Bey ile tanışmak istediğini dile getirerek 40 yaşında olduğunu ve Sinop'ta olduğunu, daha önce evlilik yaptığını, 2 tane de 22 ve 17 yaşlarında çocuğu olduğundan bahsetti. Muammer Bey'in oturması kalkmasını sevdiğini, bu sebeple diyalog kurmak istediğini dile getiren Fatma Hanım, ilerisi olursa İstanbul'da yaşamak istediğini vurguladı.