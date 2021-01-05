“Esra Erol’da” programı ihbar kabul edildi! Mina Askerova gözaltına alındı | Video

“Esra Erol’da” programı ihbar kabul edildi ve 7 Temmuz tarihinden beri 3,5 yaşındaki çocuğuyla birlikte kayıp olan Mina Askerova gözaltına alındı.

ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programına katılan Ayhan Yılmaz, Gelini Mina Askerova ve 3.5 yaşındaki torunu Selin Yılmaz'dan 7 Temmuz tarihinden beri haber alamadığını iddia ederek gözyaşları içinde "Esra Erol'dan yardım istedi.

Ayhan Yılmaz, " Oğlumun %70 engelli var. Sıcak bir yuvası olsun istedik ve evlendirdik. Gelinim sürekli telefonda başka kişilerle konuşuyordu. 7 Temmuz tarihinde biz tarladayken evden gitmiş. Giderken yanına 35 bin TL değerindeki altınları almış. Torunumu çok özledim. Başına kötü bir şey gelmesinden korkuyorum" dedi.

Esra Erol'da programına yayın sırasında birçok yerden gelen ihbarlar üzerine Mina Askerova'nın 3.5 yaşındaki kızı Selin ile birlikte Esenyurt ve çevresinde dilencilik yaptığı ortaya çıktı.

Esra Erol'un programı ise Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ihbar kabul edildi. Mina Askerova ve 3.5 yaşındaki Selin, cuma akşamı 22.00 sularında Ersin Kaya isimli şahsın Esenyurt'taki adresinde bulundu.

Mina Askerova çocuğun kaçırılması ve alıkonması suçundan ve dilendirmek suçundan gözaltına alındı, ifadesinin ardından Silivri-Selimpaşa Yabancılar geri gönderme merkezine sevk edildi ve Askerova'nın 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.