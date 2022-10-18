Video Yaşam Esra Erol'da şok! Canlı yayında, bebeğin kendinden olmadığını öğrendi | Video
Esra Erol'da şok! Canlı yayında, bebeğin kendinden olmadığını öğrendi | Video

Esra Erol'da şok! Canlı yayında, bebeğin kendinden olmadığını öğrendi | Video

18.10.2022 | 14:44

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Sevdiği kadına ulaşmak istediğini söyleyerek Esra Erol'un programına katılan Eniz Demirci'nin aradığı kadının, uğruna eşini ve 6 çocuğunu terk ettiği Cansu isimli bir hayat kadını olduğu ortaya çıktı. Genç kadının yayına bağlanıp Demirci'nin kendisini cinsel içerikli görüntüleri ile tehdit ettiğini söylemesi stüdyoda bir şok daha yarattı.

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