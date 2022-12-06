Esra Erol’da şoke eden olay: Tutuklanarak cezaevine gönderildiler! 10 çocuklu Halis Ağca 450 bin TL dolandırılmıştı... | Video
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ATV’nin sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da Evli ve 10 çocuk babası Halis Ağca, sosyal medyadan tanıştığı Yaren Nur Toy’un kendisini 450 bin TL dolandırdığını iddia edip ünlü sunucudan yardım istemişti... Bugün gelen son dakika bilgisine göre Yaren Nur Toy ve Emrah Toy nitelikli dolandırıcılıktan tutuklanarak cezaevine gönderildi.