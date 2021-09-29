Video Yaşam Esra Erol'da son dakika: 61 yaşındaki Sevgihan Hanım'a skandal aşk tuzağı! Turan Siyah'tan canlı yayında şok açıklama

Esra Erol'da son dakika: 61 yaşındaki Sevgihan Hanım'a skandal aşk tuzağı! Turan Siyah'tan canlı yayında şok açıklama

Esra Erol'da son dakika: 61 yaşındaki Sevgihan Hanım'a skandal aşk tuzağı! Turan Siyah'tan canlı yayında şok açıklama
29.09.2021 | 12:06

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Esra Erol’da son dakika: 61 yaşındaki Sevgihan Hanım’a skandal aşk tuzağı! Turan Siyah’tan canlı yayında şok açıklama 07:00
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Evlilik vaadiyle ikna edildi, 1 Milyon Lirasından oldu! 27 Eylül’de Esra Erol’da programına katılan Sevgihan Hanım geçtiğimiz sene Turan Beyle İzmir’den Manisa Soma’ya giden otogarda tanıştı.

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Turan ile 5. evliliğimi yapacaktım

Sevgihan Hanım, otogarda tanıştığı Turan Siyah'la otogarda tanışmıştı. Orada yaptıkları kısa sohbet sonrasında birbirlerinin numaralarını alan Turan Bey ve Sevgihan Hanım kısa bir süre sonra dini nikah yaparak beraber yaşamaya başlamışlardı. Yaşadığı mağduriyeti Esra Erol'a anlatan Sevgihan "Bir yıl boyunca beraber yaşadık. Ben resmi nikah istediğimi söyledim sürekli. Turan ise bu isteğime karşılık beni sürekli oyaladı ve resmi nikahı bir türlü gerçekleştirmedi. Oğlumda bizimle yaşıyordu. Sürekli onu evden göndermem için bana baskı yapıyordu. Birlikte bir otelde çalışıyorduk, bir gün baktım ki Turan Siyah otelde yoktu. Her yerde aradım, ulaşamadım. Sonra çantama bakınca banka kartımın olmadığını gördüm. Kartı daha önce ben vermiştim. Evin camlarını yaptırmak için para çekmesini istemiştim. Parasını da ben ödeyeceğim için banka kartımı ona vermiştim. Banka hesabımda da çalışarak biriktirdiğim 1 Milyon TL birikmişim vardı. Evin tadilatı için olan parayı aldım, ne kadar param kaldığını ya da Turan'ın ne kadar para çekiğini sormamıştım. Turan'a ulaşamayınca banka hesabımı kontrol etmek geldi aklıma. Kontrol ettiğimde ise paramın olmadığını fark ettim. Turan'la 5. Evliliğimi yapacaktım ona inanıyordum ama onun tek amacı benim rahat yaşamıma ortak olmakmış."

Sevgi Hanım evlenmek istemedi

Yaşadıklarını canlı yayında anlatan Sevgihan Hanım'ın iddialarından sonra Turan Siyah canlı yayına geldi. İddiaları kabul etmeyen Turan Bey, "Ben kimsenin parasını isteği dışında almadım. Parasını beraber harcadık. Oğlunu evden göndermek istedim çünkü Sevgihan'a şiddet uyguluyordu. Beni hep paramı yiyorsun diyerek suçluyordu, ben de bu sözlere dayanamayarak evden gittim. Resmi nikah yapmayı her zaman ben istedim ama Sevgihan Hanım vefat eden eşinden maaş alıyordu benimle resmi nikahı olursa o maaşı alamayacaktı. Bu yüzden istemedi. Ben de evi terk ettim."

Karşı karşıya gelen ikilinin canlı yayındaki hesaplaşmasından sonra Sevgi Hanım, Turan olmadan yaşamak çok zor ama beni kandırdı. Duygularımla oynadı. Yeniden onunla bir araya gelmek istemiyorum. Aramıza yalanlar girdi. Helalleşip ayrılalım, yalnız yaşayan bir kadınım benden aldığı parayı geri versin, onlar çocuklarımın hakkı diyerek ayrılmak istediğini söyledi.

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