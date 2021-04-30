Esra Erol'da son dakika: Esra Erol'da canlı yayınında anneye şok! Evi terk eden genç kızdan tepki çeken sözler...

atv Esra Erol'da canlı yayınında telefonla bağlanan; 21 yaşındaki Elif Buse Demir, kayıp olmadığını ve kendi istediği ile evden ayrıldığını söyleyerek annesine sert tepki gösterdi! İşte Esra Erol'da canlı yayınında; 21 yaşındaki Elif Buse Demir'in annesine söylediği tepi çeken o sözler...