Video Yaşam Esra Erol'da son dakika: Esra Erol'da canlı yayınında anneye şok! Evi terk eden genç kızdan tepki çeken sözler...

Esra Erol'da son dakika: Esra Erol'da canlı yayınında anneye şok! Evi terk eden genç kızdan tepki çeken sözler...

Esra Erol'da son dakika: Esra Erol'da canlı yayınında anneye şok! Evi terk eden genç kızdan tepki çeken sözler...
30.04.2021 | 16:52

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Esra Erol'da son dakika: Esra Erol'da canlı yayınında anneye şok! Evi terk eden genç kızdan tepki çeken sözler... 13:13
Esra Erol'da son dakika: Esra Erol'da canlı yayınında anneye şok! Evi terk eden genç kızdan tepki çeken sözler... 30.04.2021 | 16:52
Uzman psikologdan 'tam kapanma' döneminde tavsiyeler | Video 02:39
Uzman psikologdan 'tam kapanma' döneminde tavsiyeler | Video 30.04.2021 | 17:08
Ramazan kolisi dağıtan şahsı silahla vurdu | Video 01:20
Ramazan kolisi dağıtan şahsı silahla vurdu | Video 30.04.2021 | 16:56
Esra Erol canlı yayın izle: 30 Nisan 2021 Cuma atv izle! Esra Erol'da annenin yürek yakan feryadı! 21 yaşındaki genç kız... 03:04
Esra Erol canlı yayın izle: 30 Nisan 2021 Cuma atv izle! Esra Erol'da annenin yürek yakan feryadı! 21 yaşındaki genç kız... 30.04.2021 | 16:31
Bodrum nüfusu 4‘e katlandı. 700 bin nüfusa yaklaşan ilçeye 3 günde 24 bin araç giriş yaptı | Video 04:14
Bodrum nüfusu 4‘e katlandı. 700 bin nüfusa yaklaşan ilçeye 3 günde 24 bin araç giriş yaptı | Video 30.04.2021 | 16:25
Aklın sınırlarını zorlayan olay kamerada! At ve asansör... 01:41
Aklın sınırlarını zorlayan olay kamerada! At ve asansör... 30.04.2021 | 15:56
Balkondan atlayan kadını komşuları battaniye açarak kurtardı | Video 01:51
Balkondan atlayan kadını komşuları battaniye açarak kurtardı | Video 30.04.2021 | 15:20
Cinayetin zanlısı İzmir'de mutfak dolabındaki gizli geçitte böyle yakalandı 02:27
Cinayetin zanlısı İzmir'de mutfak dolabındaki gizli geçitte böyle yakalandı 30.04.2021 | 15:05
Mersin'de mağarada 8 bin yıllık kaya resimleri bulundu 05:51
Mersin'de mağarada 8 bin yıllık kaya resimleri bulundu 30.04.2021 | 11:28
SON DAKİKA: İstanbul Merter'de metrobüste yangın! 01:17
SON DAKİKA: İstanbul Merter'de metrobüste yangın! 30.04.2021 | 15:04
Merter'de metrobüste yangın | Video 02:46
Merter'de metrobüste yangın | Video 30.04.2021 | 14:52
Hayal ürünü kripto para üreterek yüzlerce kişiyi dolandıran şüphelilere dava | Video 00:29
Hayal ürünü kripto para üreterek yüzlerce kişiyi dolandıran şüphelilere dava | Video 30.04.2021 | 14:28
KKTC'de eski Rus polis müfettişine 12 yıl hapis cezası | Video 01:11
KKTC'de eski Rus polis müfettişine 12 yıl hapis cezası | Video 30.04.2021 | 14:28
İzmir'de eşini öldüren sanığın yıllarca uyguladığı şiddeti kızları anlattı 05:48
İzmir'de eşini öldüren sanığın yıllarca uyguladığı şiddeti kızları anlattı 30.04.2021 | 11:27
Koronavirüs baskınında balkondan atlayıp belini kırdı | Video 00:25
Koronavirüs baskınında balkondan atlayıp belini kırdı | Video 30.04.2021 | 13:55
Driftli evlilik teklifine gelen ceza, gelin arabasını satılığa çıkarttırdı | Video 04:56
Driftli evlilik teklifine gelen ceza, gelin arabasını satılığa çıkarttırdı | Video 30.04.2021 | 12:32
İzmir Buca’da pes dedirten doğa katliamı | Video 01:46
İzmir Buca’da "pes" dedirten doğa katliamı | Video 30.04.2021 | 12:47
Tam kapanmaya 2 gün kala Bolu Dağı’ndan 100 bin araç geçti | Video 01:45
Tam kapanmaya 2 gün kala Bolu Dağı’ndan 100 bin araç geçti | Video 30.04.2021 | 12:31
Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in annesinde yürekleri yakan açıklamalar Kızımın yanık kokusunu... 07:20
Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in annesinde yürekleri yakan açıklamalar "Kızımın yanık kokusunu..." 30.04.2021 | 11:57
Altın sarısı 'kanola tarlaları' görsel şölen sundu | Video 03:37
Altın sarısı 'kanola tarlaları' görsel şölen sundu | Video 30.04.2021 | 11:48

atv Esra Erol'da canlı yayınında telefonla bağlanan; 21 yaşındaki Elif Buse Demir, kayıp olmadığını ve kendi istediği ile evden ayrıldığını söyleyerek annesine sert tepki gösterdi! İşte Esra Erol'da canlı yayınında; 21 yaşındaki Elif Buse Demir'in annesine söylediği tepi çeken o sözler...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA