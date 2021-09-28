Esra Erol'da son dakika: Türkiye'nin konuştuğu skandalda gerçekler itiraflarla açığa çıkıyor! Fatma Kaymaz olayında şok gelişme

atv Esra Erol'da canlı yayınında Türkiye'nin konuştuğu Fatma Kaymaz olayında gerçekler itiraflaral ortaya çıktı!

Sakarya, Akyazı'dan Esra Erol'da programına katılan anne Melahat Oruç, 19 yaşındaki zihinsel engelli kızının kaçırıldığını ve 2 çocuk babası dini nikahlı evli olan bir adamla evlendirildiğini söyledi.

Kızım kaçırıldı!

Akyazı ilçesinde yaşayan Melahat Oruç 19 yaşındaki zihinsel engelli kızı Fatma Kaymaz'ı bulmak için Esra Erol'da programına geldi. Melahat Oruç, kızının 19 yaşında zihinsel engeli olduğunu, evden kaçtığını, kayıp başvurusu yaptığını, bir ay sonra dini nikahlı evli olan Ahmet'in Kaymaz'ın kızına resmi nikah kıydığını öğrendi.