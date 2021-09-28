Esra Erol'da son dakika: Türkiye'nin konuştuğu skandalda gerçekler itiraflarla açığa çıkıyor! Fatma Kaymaz olayında şok gelişme
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:28
04:03
00:29
Alageyiklerin tatlı kavgası foto kapana yakalandı 28.09.2021 | 15:28
01:27
04:07
Siirt’te aşı ikna timi, vatandaşları ikna etmeye devam ediyor 28.09.2021 | 13:32
00:27
03:40
15:20
02:51
İstanbul'da girdiği dükkanın ortasına tuvaletini yapan hırsız kamerada 28.09.2021 | 10:13
01:58
02:45
08:29
02:51
00:36
Gaziantep’te 33 bin paket kaçak sigara ele geçirildi | Video 28.09.2021 | 00:36
00:44
04:56
Uyuşturucu baronlarına gözaltı | Video 27.09.2021 | 18:32
22:02
00:45
Çiftliğe dadanan tilkiyi yakaladı: 2 gün misafir edip doğaya saldı 27.09.2021 | 17:04
04:28
37 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı! 12 kilo zehirle suçüstü | Video 27.09.2021 | 16:53
atv Esra Erol'da canlı yayınında Türkiye'nin konuştuğu Fatma Kaymaz olayında gerçekler itiraflaral ortaya çıktı!
Sakarya, Akyazı'dan Esra Erol'da programına katılan anne Melahat Oruç, 19 yaşındaki zihinsel engelli kızının kaçırıldığını ve 2 çocuk babası dini nikahlı evli olan bir adamla evlendirildiğini söyledi.
Kızım kaçırıldı!
Akyazı ilçesinde yaşayan Melahat Oruç 19 yaşındaki zihinsel engelli kızı Fatma Kaymaz'ı bulmak için Esra Erol'da programına geldi. Melahat Oruç, kızının 19 yaşında zihinsel engeli olduğunu, evden kaçtığını, kayıp başvurusu yaptığını, bir ay sonra dini nikahlı evli olan Ahmet'in Kaymaz'ın kızına resmi nikah kıydığını öğrendi.