Esra Erol'daki büyük yüzleşmede ikinci perde! Ayşe ve beraber kaçtığı Yaşar'la canlı yayında kocası Muzaffer'e sert sözler

atv Esra Erol'da canlı yayınında; Ayşe ve kocası Muzaffer'in yüzleşmesinde ikinci perde! Ayşe ve beraber kaçtığı Yaşar'la Esra Erol'da canlı yayınında kocası Muzaffer ile yüzleşti ve flaş açıklamalarda bulundu... "Yaşar ile birlikte yaşıyoruz ama..."