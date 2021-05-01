Esra Erol'daki büyük yüzleşmede ikinci perde! Ayşe ve beraber kaçtığı Yaşar'la canlı yayında kocası Muzaffer'e sert sözler
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atv Esra Erol'da canlı yayınında; Ayşe ve kocası Muzaffer'in yüzleşmesinde ikinci perde! Ayşe ve beraber kaçtığı Yaşar'la Esra Erol'da canlı yayınında kocası Muzaffer ile yüzleşti ve flaş açıklamalarda bulundu... "Yaşar ile birlikte yaşıyoruz ama..."