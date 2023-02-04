Esra Erol'dan canlı yayında hayat dersi | Video
Esra Erol’da bu hafta Türkiye’nin gündemini belirleyen ve akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Esra Erol’da programına katılan Hasan Yılan ve Zeynep Yılan çifti, birbirleriyle ilgili flaş iddialar ortaya atmış ve bir anda gündeme oturmuştu. Hasan Yılan, eşinin ‘duvardaki birileriyle iletişim halinde olduğunu ve kızılötesi gücü ve teknoloji yardımıyla ihanet ettiğini’ söyledi. Dün ise Esra Erol’da programına damga vuran anlar yaşandı!
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