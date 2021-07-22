Eşsiz manzarayı seyretmek için 625 merdiven basamağı çıkıyorlar | Video

Anadolu’nun en yüksek kalelerinden birisi olma özelliği taşıyan 226 metre yükseklikte tarihi Karahisar Kalesi 9 günlük bayram tatilinde adeta ziyaretçi akınına uğrarken, kentin eşsiz manzarasını izlemek için 625 basamağı çıkan vatandaşlar ise manzarayı görünce adeta yorgunluklarını unutuyor.

Kurban Bayramı tatili için özellikle şehir dışından gelen yerli turistler Afyonkarahisar ile bağdaşlaşan tarihi Karahisar Kalesi'ne çıkmak için adeta bir birleri ile yarıştılar. 226 metre yüksekliği ile Anadolu'nun en yüksek kalelerinden bir olma özelliği taşıyan Karahisar Kalesi, uzun süren pandemi döneminin ardından normalleşme sürecinin hemen ardından gelen uzun bayram tatilinde turistlerin adeta gözdesi oldu.

KALEYE ÇIKANLAR SEYRİNE DOYUMSUZ MANZARAYI SEYREDEREK YORGUNLUK ATIYOR

9 günlük bayram tatilinde güneşli havanın etkili olduğu kentte güzel havayı da fırsat bilen ziyaretçiler 625 merdiven basamağı çıkarak kaleye ulaştı. Kaleye ulaşan misafirler, 226 metre yükseklikten kentin seyrine doyumsuz manzarasını izledi. Kentin tam ortasında olan ve şehrin bakılan her noktasından görülebilen kale yüzyıllara meydan okumaya devam ederken, kente gelen ziyaretçilerin de anında dikkatini çekmeyi başarıyor.

KALENİN TARİHÇESİ

Afyonkarahisar Kalesi, MÖ. 1350 yılında Hitit İmparatoru II. Murşil zamanında Arzava Seferi'nde müstahkem mevki olarak kullanıldı ve "Hapanuva" adını aldı. Kale, Bizans ve Selçuklular zamanlarında da önemli çarpışmalara sahne oldu. Kalenin zirvesinde M.Ö.1200-700 tarihleri arasında Anadolu'da yaşamış olan Frigler dönemine ait kültür izlerine rastlanıyor. Ana Tanrıça Kybele'ye adanmış birçok tapınma yeri ile 4 adet büyük sarnıç (su çukuru) bulunuyor. Surları Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat zamanında kale dizdarı olan Mimar Bedrettin Gevhertaş tarafından 1235 yılında onarıldı, ayrıca kaleye küçük bir mescit ile yanına saray yaptırıldı. 1573'te Osmanlı Sultanı II. Selim'in emriyle Mahmut Bey tarafından burçları, sarnıçları ve kulesi tekrar onarıldı.