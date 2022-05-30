Et yüklü kamyonda 4 kilo 956 gram esrar yakalandı | Video

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Bolu’da, narkotik ekiplerinin operasyonunda et yüklü kamyona gizlenmiş 4 kilo 956 gram esrarla yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.
Kamyonun etle yüklü kasasında arama yapan ekipler, çuvalların içerisinde gizlenmiş halde 4 kilo 956 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili Nurullah K. (26), Mehmet S.A (19), Mehmet Hüseyin Ö. (37) ve Mehmet Can Ö. (28) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.